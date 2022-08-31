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Кулеба: Україна готова швидко стати членом ЄС, "за дві ночі"

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 18:25
Дмитро Кулеба, фото з Facebook

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що при готовності України та Європейського Союзу діяти швидко Україна може приєднатись до ЄС не у багаторічній віддаленій перспективі, а значно швидше. 

Про це він заявив у середу під час заходу Forum 2000 у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр зазначив, що з семи рекомендацій Єврокомісії, необхідних для початку переговорів про вступ в ЄС, Україна повністю виконала одну та готова швидко імплементувати решту.

"Повірте, ми знаємо, що на кону. Ми дуже прихильні імплементації цих рекомендацій і ставимо наступне запитання не про те, що далі, а коли далі. Я думаю, ми всі заслуговуємо на трохи оптимізму. Тому що традиційно, коли хтось говорить про європейську інтеграцію України, природньо завжди додають наступне речення: "Нуууу, на це можуть піти роки, на це може піти багато часу". А що, коли ні? Три місяці тому ніхто не вірив у те, що Україна стане країною-кандидатом. Ми чули ту саму історію: "Нуууу, це займе багато років…" Тепер ми кандидати, ми виконуємо рекомендації", - сказав Дмитро Кулеба.

Він висловив упевненість, що за готовності двох сторін процес вступу до України до ЄС може відбутися швидко.

"І якщо ми готові діяти швидко, ЄС повинен діяти швидко також. Як ви сказали, можливо, членство в ЄС не відбудеться за ніч. Але воно може відбутись за дві ночі, а не за роки", - додав жартома глава МЗС.

Нагадаємо, раніше посол ЄС пояснив подальшу процедуру вступу України.

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Читайте також: Шлях до ЄС. Що має зробити Україна, щоби почати переговори про членство

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Теми: Кулеба ДмитроЄС
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