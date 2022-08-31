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Кулеба: Украина готова быстро стать членом ЕС, "за две ночи"

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 18:25
Дмитрий Кулеба, фото з Facebook

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что при готовности Украины и Европейского Союза быстро действовать Украина может присоединиться к ЕС не в многолетней отдаленной перспективе, а значительно быстрее.

Об этом он заявил в среду во время мероприятия Forum 2000 в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр отметил, что из семи рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС, Украина полностью выполнила одну и готова быстро имплементировать остальные.

"Поверьте, мы знаем, что на кону. Мы очень привержены имплементации этих рекомендаций и ставим следующий вопрос не о том, что дальше, а когда дальше. Я думаю, мы все заслуживаем немного оптимизма. Потому что традиционно, когда кто-то говорит о европейской интеграции Украины, естественно, всегда добавляют следующее: "Нуууу, на это могут уйти годы, на это может уйти много времени". А что если нет? Три месяца назад никто не верил, что Украина станет страной-кандидатом. Мы слышали ту же историю: "Нуууу, это займет много лет…" Теперь мы кандидаты, мы выполняем рекомендации", – сказал Дмитрий Кулеба.

Он выразил уверенность, что при готовности двух сторон процесс вступления в Украину в ЕС может произойти быстро.

"И если мы готовы действовать быстро, ЕС должен действовать так же быстро. Как вы сказали, возможно, членство в ЕС не состоится за ночь. Но оно может состояться за две ночи, а не через годы", - добавил в шутку глава МИД.

Напомним, ранее посол ЕС разъяснил дальнейшую процедуру вступления Украины.

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Темы: Кулеба ДмитрийЕС
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