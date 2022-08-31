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Торкнувся касетного снаряду, той здетонував: на Дніпропетровщині загинув підліток

Валентина РоманенкоСереда, 31 серпня 2022, 18:27

Внаслідок детонації касетного боєприпасу на Дніпропетровщині загинув підліток.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував…

Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси.

Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів".

Деталі: Резніченко нагадує: у випадку знайдення підозрілого предмета потрібно телефонувати рятувальникам або поліції.

Касетні боєприпаси надзвичайно підступні тим, що небезпечні ще якийсь час після "прильотів" – можуть здетонувати пізніше.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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