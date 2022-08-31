Коснулся кассетного снаряда, тот сдетонировал: на Днепропетровщине погиб подросток

В результате детонации кассетного боеприпаса на Днепропетровщине погиб подросток.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал…"

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Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов.

Просиk и еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке после вражеских обстрелов. Не ходите в лесополосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов".

Детали: Резниченко напоминает: в случае обнаружения подозрительного предмета нужно звонить по телефону спасателям или полиции.

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Кассетные боеприпасы чрезвычайно коварны тем, что опасны еще час после "прилетов" - могут сдетонировать позже.