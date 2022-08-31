На Хмельниччині викрили схему фінансування агентури РФ

На Хмельниччині викрито схему прихованого переправлення грошей з РФ для фінансування ворожої агентури через електронні платіжні системи та мережу ботоферм.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, троє жителів Київської області створили мережу анонімних інтернет-платформ, де приймали замовлення на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених платіжних систем РФ.

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За оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, отримуючи гроші від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України".

Деталі: Під час обшуків вилучено комп’ютери, більше тисячі SIM-карт російських операторів, на які реєструвались електронні рахунки платіжних систем, чорнову документацію, а також понад 1,2 млн грн готівкою.

фото Офісу генпрокурора

Кримінальне провадження розпочато за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж (ч. 5 ст. 361 КК України)

ВІДЕО ДНЯ

Операцію з викриття провела Хмельницька обласна прокуратура, слідче управління Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області спільно із працівниками відділу протидії кіберзлочинам в області та співробітниками обласного Управління СБУ.