В Хмельницкой области разоблачили схему финансирования агентуры РФ

В Хмельницкой области разоблачена схема скрытого перевода денег из РФ для финансирования вражеской агентуры через электронные платежные системы и сеть ботоферм.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, трое жителей Киевской области создали сеть анонимных интернет-платформ, где принимали заказы на покупку, продажу или обмен электронных денег из небанковских запрещенных платежных систем РФ.

По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая деньги от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины".

Детали: Во время обысков изъяты компьютеры, более тысячи SIM-карт российских операторов, на которые регистрировались электронные счета платежных систем, черновая документация, а также более 1,2 млн грн наличными.

фото Офиса генпрокурора

Уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 5 ст. 361 УК Украины)

Операцию по разоблачению провела Хмельницкая областная прокуратура, следственное управление Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками отдела противодействия киберпреступлениям в области и сотрудниками областного управления СБУ.