В Хмельницкой области разоблачили схему финансирования агентуры РФ

В Хмельницкой области разоблачена схема скрытого перевода денег из РФ для финансирования вражеской агентуры через электронные платежные системы и сеть ботоферм.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, трое жителей Киевской области создали сеть анонимных интернет-платформ, где принимали заказы на покупку, продажу или обмен электронных денег из небанковских запрещенных платежных систем РФ.

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По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая деньги от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины".

Детали: Во время обысков изъяты компьютеры, более тысячи SIM-карт российских операторов, на которые регистрировались электронные счета платежных систем, черновая документация, а также более 1,2 млн грн наличными.

фото Офиса генпрокурора

Уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 5 ст. 361 УК Украины)

ВИДЕО ДНЯ

Операцию по разоблачению провела Хмельницкая областная прокуратура, следственное управление Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками отдела противодействия киберпреступлениям в области и сотрудниками областного управления СБУ.