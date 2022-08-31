Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Хмельницкой области разоблачили схему финансирования агентуры РФ

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 18:37
фото Офиса генпрокурора

В Хмельницкой области разоблачена схема скрытого перевода денег из РФ для финансирования вражеской агентуры через электронные платежные системы и сеть ботоферм.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, трое жителей Киевской области создали сеть анонимных интернет-платформ, где принимали заказы на покупку, продажу или обмен электронных денег из небанковских запрещенных платежных систем РФ.

По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая деньги от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины".

Детали: Во время обысков изъяты компьютеры, более тысячи SIM-карт российских операторов, на которые регистрировались электронные счета платежных систем, черновая документация, а также более 1,2 млн грн наличными.

 
фото Офиса генпрокурора

Уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 5 ст. 361 УК Украины)

Операцию по разоблачению провела Хмельницкая областная прокуратура, следственное управление Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками отдела противодействия киберпреступлениям в области и сотрудниками областного управления СБУ.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ХмельнитчинаРосcияденьги
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили более 200 оккупантов и 6 складов боеприпасов врага – ОК "Юг"

СМИ: Зеленские запретили сдавать россиянам свою виллу в Италии

Зеленский благодарит за информацию из Крыма: отрабатываем по-максимуму

обновленоХищение $500 тысяч: у руководителя из Минобороны прошли обыски, в министерстве отреагировали

К концу года в РФ почти закончатся снаряды, артиллерия и бронетехника – СМИ

Большое обновление "Дії": документы на английском, пенсионные, шеринг техпаспорта и прочее

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Хмельнитчина
Хмельнитчина: в результате ракетных ударов пострадали три человека
Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельнитчине – ОВА
"100% результат": ПВО утром сбила все 4 ракеты над Хмельнитчиной
Последние новости
06:25
СМИ: Минобороны РФ будет вербовать на войну осужденных в Украине преступников
06:20
"Это наш фронт": как учителя работают во время войны
05:27
США получили ордер на арест самолета российского "Лукойла" стоимостью $45 млн
04:28
Зеленский отметил государственными наградами еще 149 военных
03:30
Министры финансов G7 одобрят план ограничений цен на российскую нефть – СМИ
02:30
ВСУ уничтожили более 200 оккупантов и 6 складов боеприпасов врага – ОК "Юг"
02:02
К приезду Миссии МАГАТЭ оккупанты готовят на ЗАЭС "массовку" – разведка
01:41
СМИ: Зеленские запретили сдавать россиянам свою виллу в Италии
00:49
Сумщина: Россияне обстреляли три громады, выпустили полсотни боеприпасов
23:51
США проводили с Украиной "военные игры" перед контрнаступлением на юге - СМИ
Все новости...