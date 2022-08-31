Глава МЗС Нідерландів: Треба, щоб Україна виграла цю війну

Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що Україна повинна виграти війну з Росією та наголосив на необхідності надавати підтримку Києву, скільки це буде необхідно.

Про це він заявив у середу під час заходу Forum 2000 у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми всі прагнемо зробити так, щоб Україна виграла цю війну. Це перш за все. Це головне. На жаль, ми знаємо, що найжахливіші речі відбулися і продовжують відбуватися", - сказав Вопке Хукстра.

Він підкреслив, що 24 лютого стало землетрусом для європейців, які у результаті пішли на безпрецедентні заходи.

"Поставки зброї, гуманітарна допомога, прийом біженців, обсяг санкцій… Багато людей по всьому світу, включно з Владіміром Путіним, не чакали цього від ЄС", - сказав міністр.

"Моя позиція - ми повинні продовжувати допомагати Україні так довго, скільки це потрібно, у кожному цьому напрямку", - додав Вопке Хукстра.

Він зазначив, що у Кремлі серйозно прорахувались щодо здатності України до боротьби, її спроможності та бажання оборонятися.

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Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала готуватися до того, що повномасштабна війна в Україні може тривати не один рік, а також скептично висловилася щодо можливості досягнення перемир’я.