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Глава МИД Нидерландов: Нужно, чтобы Украина выиграла эту войну

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 18:43
Глава МИД Нидерландов: Нужно, чтобы Украина выиграла эту войну
ВОПКЕ ХУКСТРА. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Украина должна выиграть войну с Россией и подчеркнул необходимость оказывать поддержку Киеву, сколько это будет необходимо.

Об этом он заявил в среду во время мероприятия Forum 2000 в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы все стремимся сделать так, чтобы Украина выиграла эту войну. Это прежде всего. Это главное. К сожалению, мы знаем, что самые ужасные вещи произошли и продолжают происходить", - сказал Вопке Хукстра.

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Он подчеркнул, что 24 февраля стало землетрясением для европейцев, которые в итоге пошли на беспрецедентные меры.

"Поставки оружия, гуманитарная помощь, прием беженцев, объем санкций… Многие люди по всему миру, включая Владимира Путина, не ожидали этого от ЕС", - сказал министр.

"Моя позиция – мы должны продолжать помогать Украине так долго, сколько это нужно, в каждом этом направлении", – добавил Вопке Хукстра.

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Он отметил, что в Кремле серьезно просчитались о способности Украины к борьбе, ее способности и желании обороняться.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала готовиться к тому, что полномасштабная война в Украине может длиться не один год, а также скептически высказалась о возможности достижения перемирия.

Темы: Нидерландывойна
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