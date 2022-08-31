Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині допускають, що Росія може відкрити ще один театр війни

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 19:37
Російські військові, фото Міноборони РФ

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Ебергард Цорн ввжає, що в сухопутних сил Росії зберігається потенціал для відкриття "другого театру" війни попри виснажливу кампанію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Цорн заявив в інтерв’ю Reuters.

"Може, основна частина сухопутних сил Росії зараз і загрузла в Україні, але, навіть якщо це так, ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних сил відкрити другий театр війни", – вважає найвищий військовий посадовець Бундесверу.

Він нагадав, що в Росії також є флот, який вона майже не застосовувала в Україні, а також авіація із "значним потенціалом, що також становить загрозу НАТО".

"У військовому плані Росія дуже здатна поширити конфлікт у регіоні. Інше питання – що для Росії це буде вкрай нерозважливий крок", – додав Цорн.

Оцінюючи ситуацію в Україні, генеральний інспектор Бундесверу зауважив, що темп наступу Росії зменшився, але вона все ще продовжує просуватися за підтримки масованого артилерійського вогню, "не зважаючи на жертви серед цивільних українців".

"У Росії неймовірно велика кількість снарядів. Частина з них – застаріла й дуже неточна, але саме тому вони й спричиняють серйозні руйнування цивільної інфраструктури. Вони (Росія) за день використовують 40-60 тисяч артилерійських снарядів", – оцінює він.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, на думку генерала, Росія не зможе здійснити успішний наступ глибоко в тил України, а натомість намагається захопити весь Донбас – хоча наразі військового вирішення ситуації там не спостерігається.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала готуватися до того, що повномасштабна війна в Україні може тривати не один рік, а також скептично висловилася щодо можливості досягнення перемир’я.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: НімеччинавійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗМІ: Міноборони РФ вербуватиме на війну засуджених в Україні злочинців

ЗСУ знищили понад 200 окупантів і 6 складів боєприпасів ворога – ОК "Південь"

ЗМІ: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії

Зеленський дякує за інформацію з Криму: відпрацьовуємо по-максимуму

оновленоРозкрадання $500 тисяч: у керівника з Міноборони пройшли обшуки, у міністерстві відреагували

До кінця року в РФ майже закінчаться снаряди, артилерія та бронетехніка – ЗМІ

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Німеччина
Глава МЗС Німеччини: Санкції з Росії не знімемо, навіть якщо будуть протести
Двох співробітників мінекономіки Німеччини запідозрили у роботі на Росію - Die Zeit
У Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитсадок для дітей біженців з України
Останні новини
07:45
Окупанти наступали поблизу Веселої Долини, Зайцевого та Водяного – Генштаб
07:35
Ще один регіон РФ оголосив про формування "добровольчого батальйону" – ISW
06:25
ЗМІ: Міноборони РФ вербуватиме на війну засуджених в Україні злочинців
06:20
"Це наш фронт": як учителі працюють під час війни
05:27
США отримали ордер на арешт літака російського "Лукойлу" вартістю $45 млн
04:28
Зеленський відзначив державними нагородами ще 149 військових
03:30
Міністри фінансів G7 схвалять план обмежень цін на російську нафту – ЗМІ
02:30
ЗСУ знищили понад 200 окупантів і 6 складів боєприпасів ворога – ОК "Південь"
02:02
До приїзду Місії МАГАТЕ окупанти готують на ЗАЕС "масовку" – розвідка
01:41
ЗМІ: Зеленські заборонили здавати росіянам свою віллу в Італії
Усі новини...