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У Німеччині допускають, що Росія може відкрити ще один театр війни

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 19:37
У Німеччині допускають, що Росія може відкрити ще один театр війни
Російські військові, фото Міноборони РФ

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Ебергард Цорн ввжає, що в сухопутних сил Росії зберігається потенціал для відкриття "другого театру" війни попри виснажливу кампанію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Цорн заявив в інтерв’ю Reuters.

"Може, основна частина сухопутних сил Росії зараз і загрузла в Україні, але, навіть якщо це так, ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних сил відкрити другий театр війни", – вважає найвищий військовий посадовець Бундесверу.

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Він нагадав, що в Росії також є флот, який вона майже не застосовувала в Україні, а також авіація із "значним потенціалом, що також становить загрозу НАТО".

"У військовому плані Росія дуже здатна поширити конфлікт у регіоні. Інше питання – що для Росії це буде вкрай нерозважливий крок", – додав Цорн.

Оцінюючи ситуацію в Україні, генеральний інспектор Бундесверу зауважив, що темп наступу Росії зменшився, але вона все ще продовжує просуватися за підтримки масованого артилерійського вогню, "не зважаючи на жертви серед цивільних українців".

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"У Росії неймовірно велика кількість снарядів. Частина з них – застаріла й дуже неточна, але саме тому вони й спричиняють серйозні руйнування цивільної інфраструктури. Вони (Росія) за день використовують 40-60 тисяч артилерійських снарядів", – оцінює він.

Водночас, на думку генерала, Росія не зможе здійснити успішний наступ глибоко в тил України, а натомість намагається захопити весь Донбас – хоча наразі військового вирішення ситуації там не спостерігається.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала готуватися до того, що повномасштабна війна в Україні може тривати не один рік, а також скептично висловилася щодо можливості досягнення перемир’я.

Теми: НімеччинавійнаРосія
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