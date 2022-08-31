У Німеччині допускають, що Росія може відкрити ще один театр війни

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Ебергард Цорн ввжає, що в сухопутних сил Росії зберігається потенціал для відкриття "другого театру" війни попри виснажливу кампанію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Цорн заявив в інтерв’ю Reuters.

"Може, основна частина сухопутних сил Росії зараз і загрузла в Україні, але, навіть якщо це так, ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних сил відкрити другий театр війни", – вважає найвищий військовий посадовець Бундесверу.

Він нагадав, що в Росії також є флот, який вона майже не застосовувала в Україні, а також авіація із "значним потенціалом, що також становить загрозу НАТО".

"У військовому плані Росія дуже здатна поширити конфлікт у регіоні. Інше питання – що для Росії це буде вкрай нерозважливий крок", – додав Цорн.

Оцінюючи ситуацію в Україні, генеральний інспектор Бундесверу зауважив, що темп наступу Росії зменшився, але вона все ще продовжує просуватися за підтримки масованого артилерійського вогню, "не зважаючи на жертви серед цивільних українців".

"У Росії неймовірно велика кількість снарядів. Частина з них – застаріла й дуже неточна, але саме тому вони й спричиняють серйозні руйнування цивільної інфраструктури. Вони (Росія) за день використовують 40-60 тисяч артилерійських снарядів", – оцінює він.

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Водночас, на думку генерала, Росія не зможе здійснити успішний наступ глибоко в тил України, а натомість намагається захопити весь Донбас – хоча наразі військового вирішення ситуації там не спостерігається.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала готуватися до того, що повномасштабна війна в Україні може тривати не один рік, а також скептично висловилася щодо можливості досягнення перемир’я.