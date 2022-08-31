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В Германии допускают, что Россия может открыть еще один театр войны

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 19:37
В Германии допускают, что Россия может открыть еще один театр войны
Российские военные, фото Минобороны РФ

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн считает, что у сухопутных сил России сохраняется потенциал для открытия "второго театра" войны, несмотря на изнурительную кампанию в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Цорн заявил в интервью Reuters.

"Может быть, основная часть сухопутных сил России сейчас и погрязла в Украине, но, даже если это так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил открыть второй театр войны", - считает высший военный чиновник Бундесвера.

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Он напомнил, что у России также есть флот, который она почти не применяла в Украине, а также авиация со "значительным потенциалом, представляющим угрозу НАТО".

"В военном плане Россия очень способна распространить конфликт в регионе. Другой вопрос – что для России это будет крайне безрассудный шаг", – добавил Цорн.

Оценивая ситуацию в Украине, генеральный инспектор Бундесвера отметил, что темп наступления России снизился, но она все еще продолжает продвигаться при поддержке массированного артиллерийского огня, "несмотря на жертвы среди гражданских украинцев".

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"В России невероятно большое количество снарядов. Часть из них – устаревшая и очень неточная, но именно поэтому они и влекут за собой серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Они (Россия) за день используют 40-60 тысяч артиллерийских снарядов", – оценивает он.

В то же время, по мнению генерала, Россия не сможет осуществить успешное наступление глубоко в тыл Украины, а пытается захватить весь Донбасс – хотя пока военного решения ситуации там не наблюдается.

Как сообщалось, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала готовиться к тому, что полномасштабная война в Украине может длиться не один год, а также скептически высказалась о возможности достижения перемирия.

Темы: ГерманиявойнаРосcия
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