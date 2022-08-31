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В Германии допускают, что Россия может открыть еще один театр войны

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 19:37
Российские военные, фото Минобороны РФ

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн считает, что у сухопутных сил России сохраняется потенциал для открытия "второго театра" войны, несмотря на изнурительную кампанию в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Цорн заявил в интервью Reuters.

"Может быть, основная часть сухопутных сил России сейчас и погрязла в Украине, но, даже если это так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил открыть второй театр войны", - считает высший военный чиновник Бундесвера.

Он напомнил, что у России также есть флот, который она почти не применяла в Украине, а также авиация со "значительным потенциалом, представляющим угрозу НАТО".

"В военном плане Россия очень способна распространить конфликт в регионе. Другой вопрос – что для России это будет крайне безрассудный шаг", – добавил Цорн.

Оценивая ситуацию в Украине, генеральный инспектор Бундесвера отметил, что темп наступления России снизился, но она все еще продолжает продвигаться при поддержке массированного артиллерийского огня, "несмотря на жертвы среди гражданских украинцев".

"В России невероятно большое количество снарядов. Часть из них – устаревшая и очень неточная, но именно поэтому они и влекут за собой серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Они (Россия) за день используют 40-60 тысяч артиллерийских снарядов", – оценивает он.

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В то же время, по мнению генерала, Россия не сможет осуществить успешное наступление глубоко в тыл Украины, а пытается захватить весь Донбасс – хотя пока военного решения ситуации там не наблюдается.

Как сообщалось, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала готовиться к тому, что полномасштабная война в Украине может длиться не один год, а также скептически высказалась о возможности достижения перемирия.

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Темы: ГерманиявойнаРосcия
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