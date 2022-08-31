Рух по червоній лінії метро в Києві обмежували: пасажир потрапив під потяг
Середа, 31 серпня 2022, 21:17
На станції київського метро "Дарниця" пасажир потрапив під потяг, у зв’язку з чим було обмежено рух по червоній лінії.
Джерело: КП "Київський метрополітен"
Дослівно: "Червона лінія! Рух поїздів по лінії відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". На станції "Дарниця" пасажир потрапив під потяг.
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На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота".
Оновлено: Пізніше "Київський метрополітен" повідомив, що рух червоною гілкою відновлено у звичайному режимі.
Дослівно: "Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Дарниця"".
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