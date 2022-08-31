Рух по червоній лінії метро в Києві обмежували: пасажир потрапив під потяг

На станції київського метро "Дарниця" пасажир потрапив під потяг, у зв’язку з чим було обмежено рух по червоній лінії.

Джерело: КП "Київський метрополітен"

Дослівно: "Червона лінія! Рух поїздів по лінії відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". На станції "Дарниця" пасажир потрапив під потяг.

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На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота".

Оновлено: Пізніше "Київський метрополітен" повідомив, що рух червоною гілкою відновлено у звичайному режимі.

Дослівно: "Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Дарниця"".