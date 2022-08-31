Рух по червоній лінії метро в Києві обмежували: пасажир потрапив під потяг

На станції київського метро "Дарниця" пасажир потрапив під потяг, у зв’язку з чим було обмежено рух по червоній лінії.

Джерело: КП "Київський метрополітен"

Дослівно: "Червона лінія! Рух поїздів по лінії відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". На станції "Дарниця" пасажир потрапив під потяг.

На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота".

Оновлено: Пізніше "Київський метрополітен" повідомив, що рух червоною гілкою відновлено у звичайному режимі.

Дослівно: "Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі після випадку падіння пасажира на колії на станції "Дарниця"".