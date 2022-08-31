Движение по красной линии метро в Киеве ограничивали: пассажир попал под поезд
Среда, 31 августа 2022, 21:17
На станции киевского метро "Дарница" пассажир попал под поезд, в связи с чем было ограничено движение по красной линии.
Источник: КП "Киевский метрополитен"
Дословно: "Красная линия! Движение поездов по линии происходит от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". На станции "Дарница" пассажир попал под поезд.
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На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа".
Обновлено: Позже "Киевский метрополитен" сообщил, что движение по красной ветке возобновлено в обычном режиме.
Дословно: "Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на пути на станции "Дарница"".
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