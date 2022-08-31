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Движение по красной линии метро в Киеве ограничивали: пассажир попал под поезд

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 21:17
Движение по красной линии метро в Киеве ограничивали: пассажир попал под поезд
метро "Дарница", иллюстративное фото из Wikipedia

На станции киевского метро "Дарница" пассажир попал под поезд, в связи с чем было ограничено движение по красной линии.

Источник: КП "Киевский метрополитен"

Дословно: "Красная линия! Движение поездов по линии происходит от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". На станции "Дарница" пассажир попал под поезд.

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На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа".

Обновлено: Позже "Киевский метрополитен" сообщил, что движение по красной ветке возобновлено в обычном режиме.

Дословно: "Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на пути на станции "Дарница"".

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Темы: метроКиев
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