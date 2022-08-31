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Польща підтримує вступ України в ЄС "за кілька років"

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 20:08
ЗБІГНЄВ РАУ. ФОТО - GOV.PL

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що Європейський Союз повинен бути готовим надати членство України через "кілька років".

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Рау зробив під час виступу на Forum 2000 у Празі в середу.

"Час пасивності в Європі скінчився, і я вважаю це гаслом нашого мислення й дій. Це означає, що ми маємо підтримати всіх членів трансатлантичної спільноти й країни-однодумці. Ми маємо підтримувати України настільки, наскільки можемо, і якнайшвидше", – наголосив Рау.

Він додав, що Україна "зробила все, щоб отримати звання країни, найбільш відданої європейським цінностям", оскільки українці "борються за них і сплачують за це найвищу ціну".

"Питання в тому, чи ЄС готовий до цього виклику? Я маю на увазі членство в Європейському Союзі. Ми зробили багато помилок під час процесу приєднання країн Західних Балкан. Він тривав надто довго, ми з ними не були відверті, і вони й ми платили за це ціну", – вважає глава МЗС Польщі.

"Настав час винести урок із цього досвіду. Необхідний дуже прозорий та динамічний процес вступу для України. Якщо ми зможемо його влаштувати – і не в наступні десятиліття, а протягом кількох років, – це найбільш важливе, що ми можемо зробити для майбутнього України", – підсумував він.

На цьому ж заході глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що при готовності України та Європейського Союзу діяти швидко Україна може приєднатись до ЄС не у багаторічній віддаленій перспективі, а значно швидше

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Нагадаємо, раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас пояснив подальшу процедуру вступу України.

Читайте також: Шлях до ЄС. Що має зробити Україна, щоби почати переговори про членство.

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Теми: ПольщаЄС
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