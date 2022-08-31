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Польша поддерживает вступление Украины в ЕС "через несколько лет"

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 20:08
ЗБИГНЕВ РАУ. ФОТО - GOV.PL

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Европейский Союз должен быть готов предоставить членство Украины через "несколько лет".

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Рау сделал во время выступления на Forum 2000 в Праге в среду.

"Время пассивности в Европе закончилось, и я считаю это лозунгом нашего мышления и действий. Это значит, что мы должны поддержать всех членов трансатлантического сообщества и страны-единомышленники. Мы должны поддерживать Украину настолько, насколько можем, и как можно быстрее", - подчеркнул Рау.

Он добавил, что Украина "сделала все, чтобы получить звание страны, наиболее преданной европейским ценностям", поскольку украинцы "борются за них и платят за это высокую цену".

"Вопрос в том, готов ли ЕС к этому вызову? Я имею в виду членство в Европейском Союзе. Мы сделали много ошибок во время процесса присоединения стран Западных Балкан. за это цену", – считает глава МИД Польши.

"Пора извлечь урок из этого опыта. Необходим очень прозрачный и динамичный процесс вступления для Украины. Если мы сможем его устроить – и не в последующие десятилетия, а в течение нескольких лет, – это самое важное, что мы можем сделать для будущего Украины", – подытожил он.

На этом же мероприятии глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что при готовности Украины и Европейского Союза действовать быстро, Украина может присоединиться к ЕС не в многолетней отдаленной перспективе, а значительно быстрее.

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Напомним, ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас  разъяснил дальнейшую процедуру вступления Украины.

Читайте также: Путь в ЕС. Что должна сделать Украина, чтобы начать переговоры о членстве.

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Темы: ПольшаЕС
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