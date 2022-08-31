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Глава МЗС Німеччини: Санкції з Росії не знімемо, навіть якщо будуть протести

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 20:27
Глава МЗС Німеччини: Санкції з Росії не знімемо, навіть якщо будуть протести
Анналена Бербок, фото Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила, що країна не буде знімати санкції проти Росії у зв’язку з війною проти України, навіть якщо німці виходитимуть на протести через високі ціни на електроенергію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бербок заявила на Forum 2000 у Празі в середу.

"Можу пообіцяти народу України: ми підтримуємо вас і будемо підтримувати стільки, скільки потрібно, що б не думали мої німецькі виборці", – зазначила вона.

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За словами глави німецького МЗС, "усі ми хотіли б, щоб завтра війна закінчилась" і санкції були зняті, але якщо цього не станеться, вони мають залишатися в силі.

"Настає зимовий період, і нам як демократичним політикам кидатимуть виклик. Люди виходитимуть на вулиці й казатимуть: ми не можемо заплатити за електроенергію. А я скажу: так, я знаю, і ми допоможемо вам соціальними заходами. Але я не хочу казати: гаразд, тоді ми припиняємо санкції проти Росії. Ми підтримуємо Україну, і це означає, що санкції взимку також залишатимуться в силі, навіть якщо для політиків це буде складно", – наголосила Бербок.

"Це ще одна частина цієї війни, гібридна війна. Її стратегія полягає в тому, щоб розколоти наші демократичні держави зі словами: ось тепер бідних людей кидають напризволяще… Ні. Ми солідарні з усіма нашими громадянами так само, як ми підтримуємо всіх українців", – додала вона.

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Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його німецька колега Анналена Бербок зустрілися на полях неформальної зустрічі європейських глав МЗС у Празі, де обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України.

Як повідомлялося, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що Україна повинна виграти війну з Росією, та наголосив на необхідності надавати підтримку Києву, скільки це буде необхідно. 

Теми: НімеччинаРосіясанкції
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