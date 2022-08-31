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Глава МИД Германии: Санкции с России не снимем, даже если будут протесты

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 20:27
Анналена Бербок, фото Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что страна не будет снимать санкции против России в связи с войной против Украины, даже если немцы будут выходить на протесты из-за высоких цен на электроэнергию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бербок заявила на Forum 2000 в Праге в среду.

"Могу пообещать народу Украины: мы поддерживаем вас и будем поддерживать столько, сколько нужно, что бы ни думали мои немецкие избиратели", - отметила она.

По словам главы немецкого МИДа, "все мы хотели бы, чтобы завтра война закончилась" и санкции были сняты, но если этого не произойдет, они должны оставаться в силе.

"Наступает зимний период, и нам как демократическим политикам будут бросать вызов. Люди будут выходить на улицы и говорить: мы не можем заплатить за электроэнергию. А я скажу: да, я знаю, и мы поможем вам социальными мерами. Но я не хочу говорить: ладно, тогда мы прекращаем санкции против России. Мы поддерживаем Украину, и это означает, что санкции зимой также будут оставаться в силе, даже если для политиков это будет сложно", - подчеркнула Бербок.

"Это еще одна часть этой войны, гибридная война. Ее стратегия состоит в том, чтобы расколоть наши демократические государства со словами: вот теперь бедных людей бросают на произвол судьбы... Нет. Мы солидарны со всеми нашими гражданами так же, как мы поддерживаем всех украинцев", – добавила она.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его немецкая коллега Анналена Бербок встретились на полях неформальной встречи европейских глав МИД в Праге, где обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовые ограничения для россиян, дальнейшие поставки оружия для Украины.

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Как сообщалось, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Украина должна выиграть войну с Россией, и подчеркнул необходимость оказывать поддержку Киеву, сколько это будет необходимо.

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Темы: ГерманияРосcиясанкции
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