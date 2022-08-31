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Верещук розповіла, коли евакуйовані мешканці можуть думати про повернення

Катерина ТищенкоСереда, 31 серпня 2022, 21:20
Ірина Верещук, фото МінТОТ

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук не радить людям, які евакуювалися з небезпечних областей, повертатися додому щонайменше до весни, навіть якщо вдасться вирішити питання з теплом.

Джерело: Верещук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Не раджу (думати про повернення – ред.). І всіляко закликаю евакуюватися до початку холодів з Донецької, Херсонської, Запорізької та частини Харківської областей.

Хто може, давайте будемо помаленьку планово переїжджати. Переживемо зиму і, дасть Бог, навесні будемо говорити про повернення".

Деталі: Верещук зазначила, що наразі рішення про обов’язкову евакуацію на рівні держави прийнято лише щодо Донецької області. Інші ж області "аналізують питання" часткової евакуації з окремих районів.

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Теми: Верещукевакуаціявійна
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