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Верещук рассказала, когда эвакуированные жители могут думать о возвращении

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 21:20
Верещук рассказала, когда эвакуированные жители могут думать о возвращении
Ирина Верещук, фото МинВОТ

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не советует эвакуированным из опасных областей людям возвращаться домой по меньшей мере до весны, даже если удастся решить вопрос с теплом.

Источник: Верещук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Не советую (думать о возвращении – ред.). И всячески призываю эвакуироваться до начала холодов из Донецкой, Херсонской, Запорожской и части Харьковской области.

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Кто может, давайте будем потихоньку планово переезжать. Переживем зиму и, даст Бог, весной будем говорить о возвращении".

Детали: Верещук отметила, что решение об обязательной эвакуации на уровне государства принято только в отношении Донецкой области. Остальные же области "анализируют вопрос" частичной эвакуации из отдельных районов.

Темы: Верещукэвакуациявойна
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