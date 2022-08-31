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Естонія з іншими країнами Балтії та Польщею думають, як більше обмежити в'їзд росіян в ЄС

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 21:30

Естонія спільно з іншими країнами Балтії та Польщею розглядає питання щодо обмеження в'їзду громадян Росії з візами ЄС.

Про це розповів глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

На зустрічі у Празі міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією.

Але, за словами Рейнсалу, для Естонії це недостатній крок.

"На зустрічі я закликав збільшити оборонну допомогу Україні в ім'я безпеки Європи, а також обмежити можливість громадянам Росії приїжджати і байдуже користуватися свободами демократичної Європи, поки в Україні гинуть невинні люди. Це наш моральний обов'язок", - заявив Рейнсалу.

Він зазначив, що міністри домовилися доручити Єврокомісії підготувати пропозиції щодо того, як чинити з довгостроковими візами, виданими росіянам раніше.

"Поки ми не досягли консенсусу на рівні ЄС, як обмежити в'їзд громадян РФ до Євросоюзу, Естонія та інші країни, які мають спільний кордон із Росією та Білоруссю, розглядають можливість встановлення візової заборони на державному рівні або обмеження перетину кордону громадянами Росії з візами ЄС", – сказав Рейнсалу.

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Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі зробили спільну заяву на неформальній зустрічі про значне збільшення кількості громадян Росії, які в'їхали до Європейського союзу та Шенгенської зони, і безпеки, що випливає з цього.

Рейнсалу наголосив, що Естонія залишиться відкритою для громадян Росії, які прибувають до Естонії з гуманітарних міркувань, а також для представників опозиції та дисидентів.

Естонія вже припинила пускати росіян з шенгенськими візами, які вона видає. Але кордон з балтійською країною продовжують перетинати росіяни з візами, виданими іншими державами ЄС.

Ще у березні Естонія припинила видавати туристичні візи громадянам Росії.

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Теми: ЕстоніяЄСвізиРосія
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