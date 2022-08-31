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Эстония с другими странами Балтии и Польшей думают, как еще ограничить въезд россиян в ЕС

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 21:30

Эстония совместно с другими странами Балтии и Польшей рассматривает вопрос ограничения въезда граждан России с визами ЕС.

Об этом рассказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

На встрече в Праге министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

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Но, по словам Рейнсалу, для Эстонии это недостаточный шаг.

"На встрече я призвал увеличить оборонную помощь Украине во имя безопасности Европы, а также ограничить возможность гражданам России приезжать и равнодушно пользоваться свободами демократической Европы, пока в Украине гибнут невинные люди. Это наша моральная обязанность", - заявил Рейнсалу.

Он отметил, что министры договорились поручить Еврокомиссии подготовить предложения о том, как поступать с долгосрочными визами, выданными россиянам ранее.

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"Пока мы не достигли консенсуса на уровне ЕС, как ограничить въезд граждан РФ в Евросоюз, Эстония и другие страны, имеющие общую границу с Россией и Беларусью, рассматривают возможность установления визового запрета на государственном уровне или ограничения пересечения границы гражданами России с визами ЕС", – сказал Рейнсалу.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сделали совместное заявление на неформальной встрече о значительном увеличении количества граждан России, въехавших в Европейский Союз и Шенгенскую зону, и вытекающей из этого безопасности.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония останется открытой для граждан России, прибывающих в Эстонию по гуманитарным соображениям, а также для представителей оппозиции и диссидентов.

Эстония уже перестала пускать россиян с шенгенскими визами, которые она выдает. Но границу с балтийской страной продолжают пересекать россияне с визами, выданными другими государствами ЕС.

Еще в марте Эстония перестала выдавать туристические визы гражданам России.

Темы: ЭстонияЕСвизыРосcия
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