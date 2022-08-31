Зеленський: Протяжність лінії активних бойових дій – як від Києва до Праги

Активні бойові дії через агресію з боку РФ тривають в Україні на лінії протяжністю 1300 км, що приблизно дорівнює відстані від Києва до Праги.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників конференції Forum 2000 у Празі, повідомляє сайт президента

Дослівно: "Протяжність лінії фронту на українській землі – 2,5 тисячі кілометрів.

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Активні бойові дії із застосуванням усіх можливих видів озброєння, окрім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1300 кілометрів. Уявіть цей масштаб! Це як дорога від Києва до Праги".

Деталі: Зеленський зазначив, що Росія кидає на фронт "усе, що в неї є". За його словами, у РФ залишилося дуже багато зброї і снарядів ще з часів Радянського Союзу.

"Масовий терор проти людей на окупованій території досяг рівня, який Європа бачила тільки під час Другої світової війни від нацистів", - зазначив президент.

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Він наголосив, що за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС "Росатом" і вся атомна галузь Росії повинні отримати блокувальні санкції. Також Зеленський закликає повністю заблокувати російську банківську систему і російське телебачення на території ЄС, а територію ЄС закрити для громадян Росії.