Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Протяженность линии активных боевых действий – как от Киева до Праги

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 21:51
Зеленский: Протяженность линии активных боевых действий – как от Киева до Праги
Владимир Зеленский, фото ОП

Активные боевые действия из-за агрессии со стороны РФ продолжаются в Украине на линии протяженностью 1300 км, что примерно равно расстоянию от Киева до Праги.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении к участникам конференции Forum 2000 в Праге, сообщает сайт президента

Дословно: "Протяженность линии фронта на украинской земле – 2,5 тысяч километров.

Реклама:

Активные боевые действия с применением всех возможных видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1300 километров. Представьте этот масштаб! Это как дорога от Киева до Праги".

Детали: Зеленский отметил, что Россия бросает на фронт "все, что у нее есть". По его словам, у РФ осталось очень много оружия и снарядов еще со времен Советского Союза.

"Массовый террор против людей на оккупированной территории достиг уровня, который Европа видела только во время Второй мировой войны от нацистов", - добавил президент.

ВИДЕО ДНЯ

Он подчеркнул, что за радиационный шантаж на Запорожской АЭС "Росатом" и вся атомная отрасль России должны получить блокировочные санкции. Зеленский также призывает полностью заблокировать российскую банковскую систему и российское телевидение на территории ЕС, а территорию ЕС закрыть для граждан России.

Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
Все новости...
Реклама: