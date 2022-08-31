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Зеленский: Протяженность линии активных боевых действий – как от Киева до Праги

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 21:51
Владимир Зеленский, фото ОП

Активные боевые действия из-за агрессии со стороны РФ продолжаются в Украине на линии протяженностью 1300 км, что примерно равно расстоянию от Киева до Праги.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении к участникам конференции Forum 2000 в Праге, сообщает сайт президента

Дословно: "Протяженность линии фронта на украинской земле – 2,5 тысяч километров.

Активные боевые действия с применением всех возможных видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1300 километров. Представьте этот масштаб! Это как дорога от Киева до Праги".

Детали: Зеленский отметил, что Россия бросает на фронт "все, что у нее есть". По его словам, у РФ осталось очень много оружия и снарядов еще со времен Советского Союза.

"Массовый террор против людей на оккупированной территории достиг уровня, который Европа видела только во время Второй мировой войны от нацистов", - добавил президент.

Он подчеркнул, что за радиационный шантаж на Запорожской АЭС "Росатом" и вся атомная отрасль России должны получить блокировочные санкции. Зеленский также призывает полностью заблокировать российскую банковскую систему и российское телевидение на территории ЕС, а территорию ЕС закрыть для граждан России.

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Темы: Зеленскийвойна
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