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Більшості росіян заборонять в’їзд в Естонію "протягом тижнів" – глава МЗС

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 22:12
Більшості росіян заборонять в’їзд в Естонію протягом тижнів – глава МЗС
УРМАС РЕЙНСАЛУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в середу заявив, що країна прагне вже протягом найближчих тижнів ухвалити процедури, згідно з якими більшість росіян не зможуть в’їхати на її територію.

Як передає "Європейська правда", таке Рейнсалу заявив у коментарі Reuters.

"На це йде певний час, але я гадаю, що час тут також грає важливу роль, якщо подивитися на велику кількість російських громадян, які в’їжджають в Естонію", – зазначив він. За словами глави МЗС Естонії, за останні шість місяців у країну з населенням в 1,3 мільйона в’їхали 300 тисяч росіян.

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"Я б украй привітав… рішення в найближчі дні, найближчі тижні, згідно з якими ми у повній відповідності до Шенгенського кодексу забороняємо в’їзд на нашу територію людей із Росії незалежно від того, чи є в них віза, видана Естонією чи іншою країною Шенгену", – додав Рейнсалу.

Раніше глава естонського МЗС говорив, що Естонія спільно з іншими країнами Балтії та Польщею розглядає питання щодо обмеження в'їзду громадян Росії з візами ЄС.

Як повідомлялося, на зустрічі у Празі міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією. Але деякі країни назвали такий захід недостатнім.

ВІДЕО ДНЯ

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі зробили спільну заяву на неформальній зустрічі про значне збільшення кількості громадян Росії, які в'їхали до Європейського союзу та Шенгенської зони, і безпеки, що випливає з цього.

Естонія вже припинила пускати росіян з шенгенськими візами, які вона видає. Але кордон з балтійською країною продовжують перетинати росіяни з візами, виданими іншими державами ЄС.

Ще у березні Естонія припинила видавати туристичні візи громадянам Росії.

Теми: ЕстоніяРосіявізи
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