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Большинству россиян запретят въезд в Эстонию "в течение недель" – глава МИД

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 22:12
Большинству россиян запретят въезд в Эстонию в течение недель – глава МИД
УРМАС РЕЙНСАЛУ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в среду заявил, что страна стремится уже в ближайшие недели принять процедуры, согласно которым большинство россиян не смогут въехать на ее территорию.

Как передает "Европейская правда", такое рейнсал заявил в комментарии Reuters.

"На это уходит определенное время, но я думаю, что время здесь также играет важную роль, если посмотреть на большое количество российских граждан, въезжающих в Эстонию", – отметил он. По словам главы МИД Эстонии, за последние шесть месяцев в страну с населением в 1,3 миллиона въехали 300 тысяч россиян.

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"Я бы крайне приветствовал… решение в ближайшие дни, ближайшие недели, согласно которым мы в полном соответствии с Шенгенским кодексом запрещаем въезд на нашу территорию людей из России независимо от того, есть ли у них виза, выданная Эстонией или другой страной Шенгена", – добавил Рейнсалу.

Ранее глава эстонского МИД говорил, что Эстония совместно с другими странами Балтии и Польшей рассматривает вопрос ограничения въезда граждан России с визами ЕС.

Как сообщалось, на встрече в Праге министры иностранных дел Евросоюза договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Но некоторые страны назвали такую ​​меру недостаточной.

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Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сделали совместное заявление на неформальной встрече о значительном увеличении количества граждан России, въехавших в Европейский Союз и Шенгенскую зону, и вытекающей из этого безопасности.

Эстония уже перестала пускать россиян с шенгенскими визами, которые она выдает. Но границу с балтийской страной продолжают пересекать россияне с визами, выданными другими государствами ЕС.

Еще в марте Эстония перестала выдавать туристические визы гражданам России.

Темы: ЭстонияРосcиявизы
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