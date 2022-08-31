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Зеленский благодарит за информацию из Крыма: отрабатываем по-максимуму

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 22:58
Зеленский благодарит за информацию из Крыма: отрабатываем по-максимуму
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил людей в Крыму, которые поддерживают Украину, за предоставленную информацию и заверил, что украинские силы ее отрабатывают по-максимуму.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что в среду провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали руководители силовых ведомств, и военные докладывали о развитии ситуации на передовой.

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Прямая речь: "Озвучивать детали не буду. Одно только скажу – хочу поблагодарить от имени разведки всех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, особенно в Крыму.

Разведчики благодарны за предоставленную информацию, отрабатывают ее по-максимуму. Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся, временно находятся".

Больше деталей: Президент отметил также, что бои на Донбассе остаются очень тяжелыми. "Горячие точки региона не изменились. Наши ребята крепко держат позиции", - сказал он.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что в среду провел совещание с представителями парламента и правительства по поводу текущих планов государственной работы.

Темы: ЗеленскийКрымразведкавойна
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