Військові РФ у червні влаштували перестрілку в Херсоні, 3 загиблих – ЗМІ

17 червня в окупованому Херсоні сталася стрілянина між військовослужбовцями РФ з Нацгвардії та ФСБ, внаслідок якої троє окупантів загинули на місці, ще двох було госпіталізовано.

Джерело: Yahoo news із посиланням на звіт 531 військово-слідчого відділу Військового слідчого управління по Чорноморського флоту від 19 червня

Деталі: У звіті йдеться, що 17 червня військовослужбовці зведеної групи військової частини 87714 сержант Обухов та молодший сержант Судін, які виконують завдання на користь військ національної гвардії в районі Кінбурнської коси Херсонської області, та 4 військовослужбовців підрозділу ВОГ-9 ФСБ Росії, розпивали спиртні напої в кафе "Їжа Топі" на набережній Дніпра у Херсоні.

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Російському слідству відомі прізвища трьох із цих чотирьох працівників ФСБ – Якубинський, Привалов та Бородін, а четвертий втік з місця події.

Двоє з військовослужбовців ФСБ зробили зауваження Обухову щодо розпивання спиртних напоїв у військовій формі та перебування у кафе зі зброєю, на що той почав висловлювати своє невдоволення. Обухов дістав із кобури пістолет і кілька разів вистрілив у підлогу. Співробітник ФСБ Привалов спробував вихопити у Обухова пістолет. У цей час Судін відкрив вогонь з автомата по співробітникам ФСБ, а ті також почали стріляти в Обухова та Судіна.

У ході перестрілки Обухов, Привалов та Якубинський від отриманих поранень померли на місці, Бородін та Судін госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості. Невстановлений співробітник ФСБ втік з місця події.