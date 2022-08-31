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Военные РФ в июне устроили перестрелку в Херсоне, 3 погибших – СМИ

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 23:10
иллюстративное фото РИА Новости

17 июня в оккупированном Херсоне произошла перестрелка между военнослужащими РФ из Нацгвардии и ФСБ, в результате которой трое оккупантов погибли на месте, еще двое были госпитализированы.

Источник: Yahoo news со ссылкой на отчет 531 военно-следственного отдела Военного следственного управления по Черноморскому флоту от 19 июня

Детали: В отчете говорится, что 17 июня военнослужащие сводной группы войсковой части 87714 сержант Обухов и младший сержант Судин, выполняющие задачи в интересах войск национальной гвардии в районе Кинбурнской косы Херсонской области, и 4 военнослужащих подразделения ВОГ-9 ФСБ России, "праздно проводили время, распивая спиртные напитки", в кафе "Еда Топи" на набережной Днепра в Херсоне.

Российскому следствию известны фамилии трех из этих четырех работников ФСБ – Якубинский, Привалов и Бородин, а четвертый скрылся с места происшествия.

Двое из военнослужащих ФСБ сделали замечание Обухову по поводу распития спиртных напитков в военной форме и нахождения в кафе с оружием, на что тот стал высказывать свое недовольство. Обухов достал из кобуры пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Сотрудник ФСБ Привалов сделал попытку выхватить у Обухова пистолет. В это время Судин открыл огонь из автомата по сотрудникам ФСБ, а те также стали стрелять в Обухова и Судина.

В ходе перестрелки Обухов, Привалов и Якубинский от полученных ранений скончались на месте, Бородин и Судин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Неустановленный сотрудник ФСБ скрылся с места происшествия.

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Темы: ХерсонРосcия
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