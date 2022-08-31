Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военные РФ в июне устроили перестрелку в Херсоне, 3 погибших – СМИ

Катерина ТищенкоСреда, 31 августа 2022, 23:10
Военные РФ в июне устроили перестрелку в Херсоне, 3 погибших – СМИ
иллюстративное фото РИА Новости

17 июня в оккупированном Херсоне произошла перестрелка между военнослужащими РФ из Нацгвардии и ФСБ, в результате которой трое оккупантов погибли на месте, еще двое были госпитализированы.

Источник: Yahoo news со ссылкой на отчет 531 военно-следственного отдела Военного следственного управления по Черноморскому флоту от 19 июня

Детали: В отчете говорится, что 17 июня военнослужащие сводной группы войсковой части 87714 сержант Обухов и младший сержант Судин, выполняющие задачи в интересах войск национальной гвардии в районе Кинбурнской косы Херсонской области, и 4 военнослужащих подразделения ВОГ-9 ФСБ России, "праздно проводили время, распивая спиртные напитки", в кафе "Еда Топи" на набережной Днепра в Херсоне.

Реклама:

Российскому следствию известны фамилии трех из этих четырех работников ФСБ – Якубинский, Привалов и Бородин, а четвертый скрылся с места происшествия.

Двое из военнослужащих ФСБ сделали замечание Обухову по поводу распития спиртных напитков в военной форме и нахождения в кафе с оружием, на что тот стал высказывать свое недовольство. Обухов достал из кобуры пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Сотрудник ФСБ Привалов сделал попытку выхватить у Обухова пистолет. В это время Судин открыл огонь из автомата по сотрудникам ФСБ, а те также стали стрелять в Обухова и Судина.

В ходе перестрелки Обухов, Привалов и Якубинский от полученных ранений скончались на месте, Бородин и Судин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Неустановленный сотрудник ФСБ скрылся с места происшествия.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХерсонРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
Все новости...
Реклама: