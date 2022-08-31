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Трасс у разі обрання прем’єркою Британії одразу зателефонує Зеленському

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 23:46
Ліз Трасс, фото Getty Images

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у середу заявила, що свою першу телефонну розмову в разі обрання лідером Консервативної партії, а отже, і главою уряду вона здійснить із Володимиром Зеленським.

Як передає "Європейська правда", про це Трасс заявила під час останнього туру дебатів, який організувала радіостанція LBC.

На прохання підтвердити правдивість повідомлень ЗМІ про те, що першим, кому Трасс зателефонує в разі обрання на посаду лідера консерваторів, стане Зеленський, вона відповіла: "Так".

Також глава британського МЗС підтвердила, що хоче якнайшвидше здійснити візит до України.

"Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони й далі отримуватимуть повну підтримку Сполученого Королівства, а я знаю, наскільки це важливо для Зеленського і українського уряду. Тож я маю намір якнайшвидше засвідчити це", – пояснила вона.

Трасс відмовилася уточнювати, коли може бути організований її візит в Україну, лише зазначивши, що це відбудеться "якнайшвидше".

Раніше під час дебатів вона пообіцяла продовжувати підтримку Києва в повномасштабній війні з Росією, наголосивши, що російський президент Владімір Путін може розширити свою агресію на інші держави.

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За даними останніх опитувань, Ліз Трасс виграє боротьбу за посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії заявила, що не підтримує пряму участь британських військ у війні в Україні.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

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Теми: Велика БританіяЗеленський
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