Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трасс у разі обрання прем’єркою Британії одразу зателефонує Зеленському

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 23:46
Трасс у разі обрання прем’єркою Британії одразу зателефонує Зеленському
Ліз Трасс, фото Getty Images

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у середу заявила, що свою першу телефонну розмову в разі обрання лідером Консервативної партії, а отже, і главою уряду вона здійснить із Володимиром Зеленським.

Як передає "Європейська правда", про це Трасс заявила під час останнього туру дебатів, який організувала радіостанція LBC.

На прохання підтвердити правдивість повідомлень ЗМІ про те, що першим, кому Трасс зателефонує в разі обрання на посаду лідера консерваторів, стане Зеленський, вона відповіла: "Так".

Реклама:

Також глава британського МЗС підтвердила, що хоче якнайшвидше здійснити візит до України.

"Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони й далі отримуватимуть повну підтримку Сполученого Королівства, а я знаю, наскільки це важливо для Зеленського і українського уряду. Тож я маю намір якнайшвидше засвідчити це", – пояснила вона.

Трасс відмовилася уточнювати, коли може бути організований її візит в Україну, лише зазначивши, що це відбудеться "якнайшвидше".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше під час дебатів вона пообіцяла продовжувати підтримку Києва в повномасштабній війні з Росією, наголосивши, що російський президент Владімір Путін може розширити свою агресію на інші держави.

За даними останніх опитувань, Ліз Трасс виграє боротьбу за посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії заявила, що не підтримує пряму участь британських військ у війні в Україні.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.

Теми: Велика БританіяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: