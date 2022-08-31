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Трасс в случае избрания премьером Британии сразу позвонит Зеленскому

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 23:46
Трасс в случае избрания премьером Британии сразу позвонит Зеленскому
Лиз Трасс, фото Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду заявила, что свой первый телефонный разговор в случае избрания лидером Консервативной партии, а следовательно, и главой правительства она проведет с Владимиром Зеленским.

Как передает "Европейская правда", об этом Трасс заявила во время последнего тура дебатов, организованного радиостанцией LBC.

По просьбе подтвердить правдивость сообщений СМИ о том, что первым, кому Трасс позвонит по телефону в случае избрания на должность лидера консерваторов, станет Зеленский, она ответила: "Да".

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Также глава британского МИД подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину.

"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерен как можно быстрее засвидетельствовать это", – пояснила она.

Трасс отказалась уточнять, когда может быть организован ее визит в Украину, лишь отметив, что это произойдет "как можно быстрее".

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По данным последних опросов, Лиз Трасс выигрывает борьбу за должность лидера Консервативной партии и премьер-министра у бывшего министра финансов Риши Сунака.

Ранее министр иностранных дел Великобритании заявила, что не поддерживает прямое участие британских войск в войне в Украине.

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

Темы: ВеликобританияЗеленский
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