Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Трасс в случае избрания премьером Британии сразу позвонит Зеленскому

"Европейская правда"Среда, 31 августа 2022, 23:46
Лиз Трасс, фото Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду заявила, что свой первый телефонный разговор в случае избрания лидером Консервативной партии, а следовательно, и главой правительства она проведет с Владимиром Зеленским.

Как передает "Европейская правда", об этом Трасс заявила во время последнего тура дебатов, организованного радиостанцией LBC.

По просьбе подтвердить правдивость сообщений СМИ о том, что первым, кому Трасс позвонит по телефону в случае избрания на должность лидера консерваторов, станет Зеленский, она ответила: "Да".

Также глава британского МИД подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину.

"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерен как можно быстрее засвидетельствовать это", – пояснила она.

Трасс отказалась уточнять, когда может быть организован ее визит в Украину, лишь отметив, что это произойдет "как можно быстрее".

По данным последних опросов, Лиз Трасс выигрывает борьбу за должность лидера Консервативной партии и премьер-министра у бывшего министра финансов Риши Сунака.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее министр иностранных дел Великобритании заявила, что не поддерживает прямое участие британских войск в войне в Украине.

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ВеликобританияЗеленский
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ГБР просит об экстрадиции одного из "бойцов батальона Монако"

В Москве погиб глава совета директоров "ЛУКОЙЛа": выпал из окна больницы

На ЗАЭС из-за обстрелов россиян отключился один из энергоблоков - Энергоатом

В Совфеде заявили, что у России хватит ресурсов, чтобы победить Украину

СМИ: Минобороны РФ будет вербовать на войну осужденных в Украине преступников

ВСУ уничтожили более 200 оккупантов и 6 складов боеприпасов врага – ОК "Юг"

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Великобритания
Британская разведка рассказала о событиях на фронте под Херсоном
Разведка Британии: Шойгу в немилости у Путина из-за нехватки прогресса в войне
Крупнейший военный корабль Британии потерпел крушение на пути в США
Последние новости
11:46
Меда будет достаточно: пчеловоды прогнозируют урожай более чем в 100 тысяч тонн
11:35
Россия потеряла в Украине более 900 элитных военных – BBC
11:32
Из Приватбанка уходит заместитель председателя правления по развитию бизнеса
11:30
Бархатный сезон в Крыму: украинская разведка попросила крымчан о помощи
11:26
Миссия МАГАТЭ остановилась на полпути: ждут, когда будет безопасно ехать на ЗАЭС – СМИ
11:10
ГБР просит об экстрадиции одного из "бойцов батальона Монако"
10:48
Россияне могут не пустить миссию МАГАТЭ на ключевые объекты ЗАЭС – министр
10:45
В Москве погиб глава совета директоров "ЛУКОЙЛа": выпал из окна больницы
10:38
"Это ваш приговор". Пленник Кремля Нариман Джелял о Крыме, оккупации, страхе и выборе
10:32
Оккупанты выпускали ракеты по Харьковщине и Одесщине: часть "самоликвидировалась" над РФ
Все новости...