Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

У середу Сенат Штатів проголосував за розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції.

Джерело: Reuters

Деталі: Понад дві третини Сенату США схвалили в середу вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, що є найзначнішим розширенням альянсу з 30 членів з 1990-х років, коли він стикається з наслідками вторгнення Росії в Україну.

Результат голосування був 74 проти 1 і легко перевершив більшість у дві третини з 67 голосів, необхідних для підтримки ратифікації документів про вступ обох країн.

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