Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

У середу Сенат Штатів проголосував за розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції.

Джерело: Reuters

Деталі: Понад дві третини Сенату США схвалили в середу вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, що є найзначнішим розширенням альянсу з 30 членів з 1990-х років, коли він стикається з наслідками вторгнення Росії в Україну.

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Результат голосування був 74 проти 1 і легко перевершив більшість у дві третини з 67 голосів, необхідних для підтримки ратифікації документів про вступ обох країн.

Передісторія:

Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Дві третини країн, що входять до Організації Північноатлантичного договору, схвалили протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.