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Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Ольга Глущенко Четвер, 4 серпня 2022, 02:45
Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
фото: Getty Images

У середу Сенат Штатів проголосував за розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції.

Джерело: Reuters

Деталі: Понад дві третини Сенату США схвалили в середу вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, що є найзначнішим розширенням альянсу з 30 членів з 1990-х років, коли він стикається з наслідками вторгнення Росії в Україну.

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Результат голосування був 74 проти 1 і легко перевершив більшість у дві третини з 67 голосів, необхідних для підтримки ратифікації документів про вступ обох країн.

Передісторія:

  • Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО.
  • Дві третини країн, що входять до Організації Північноатлантичного договору, схвалили протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

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Теми: ФінляндіяШвеціяНАТОСША
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