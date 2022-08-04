Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Четвер, 4 серпня 2022, 02:45
У середу Сенат Штатів проголосував за розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції.
Джерело: Reuters
Деталі: Понад дві третини Сенату США схвалили в середу вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, що є найзначнішим розширенням альянсу з 30 членів з 1990-х років, коли він стикається з наслідками вторгнення Росії в Україну.
Результат голосування був 74 проти 1 і легко перевершив більшість у дві третини з 67 голосів, необхідних для підтримки ратифікації документів про вступ обох країн.
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