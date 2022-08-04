Суд відпустив Мартиненка під заставу у майже 5 мільйонів

Вищий антикорупційний суд відпустив під майже 5 мільйонів гривень застави колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, якого підозрюють в в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

Джерело: "Слово і діло", САП

Деталі: 4 серпня таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько.

Таким чином суд відмовив НАБУ і САП у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання Мартиненка під вартою.

Пряма мова судді: "Застосувати до підозрюваного Миколи Мартиненка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2000 прожиткових мінімуми, зо становитьь 4,96 млн грн".

Деталі: Заставу необхідно внести протягом 5 днів. У разі невнесення застави прокурор САП може клопотати про більш жорсткий запобіжний захід. Разом з тим, Мартиненко повинен прибувати до детектива, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 28 вересня 2022 року.

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