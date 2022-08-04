Суд відпустив Мартиненка під заставу у майже 5 мільйонів
Вищий антикорупційний суд відпустив під майже 5 мільйонів гривень застави колишнього народного депутата Миколу Мартиненка, якого підозрюють в в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.
Джерело: "Слово і діло", САП
Деталі: 4 серпня таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько.
Таким чином суд відмовив НАБУ і САП у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання Мартиненка під вартою.
Пряма мова судді: "Застосувати до підозрюваного Миколи Мартиненка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2000 прожиткових мінімуми, зо становитьь 4,96 млн грн".
Деталі: Заставу необхідно внести протягом 5 днів. У разі невнесення застави прокурор САП може клопотати про більш жорсткий запобіжний захід. Разом з тим, Мартиненко повинен прибувати до детектива, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон.
Строк дії обов’язків – до 28 вересня 2022 року.
Передісторія:
- В кінці липня 2022 року НАБУ і САП повідомили Мартиненку про підозру в одержанні хабаря та відмиванні коштів. За версією слідства він одержав від керівництва чеської компанії "Skoda JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні.
- Також НАБУ затримувало Миколу Мартиненка у 2017 році. За версією слідства, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди на 17,28 млн дол.