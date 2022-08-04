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Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 17:45
Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА
Ярослав Янушевич та Володимир Зеленський, сайт президента

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. 

Джерело: сайт президента України, херсонське видання "Міст", "Дзеркало тижня"

Дослівно: "Володимир Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону".

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Довідково: Ярослав Янушевич народився 1978 року у Києві. У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, у 2009 році – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова та Національну академію державного управління. Він є доктор юридичних наук.

З 2011 до 2013 року – заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-2014 рр. – заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 року до 2016-го – виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот". З 2016 року – радник генерального директора ДП "Український державний центр радіочастот".

За інформацією херсонського ресурсу "Міст", Янушевича у 2014 році було люстровано. Крім того, "Дзеркало тижня" повідомляє, що раніше він "користувався особливою довірою" колишнього прем'єра Миколи Азарова, а також мав тісні дружні стосунки з його сином.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Нагадаємо, 28 червня Кабмін погодив звільнення з цієї посади Геннадія Лагути.
  • 9 липня президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови ОДА заступника Лагути Дмитра Бутрія. 

Теми: Херсонська областьХерсонЗеленський
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