Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Джерело: сайт президента України, херсонське видання "Міст", "Дзеркало тижня"

Дослівно: "Володимир Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону".

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Довідково: Ярослав Янушевич народився 1978 року у Києві. У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, у 2009 році – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова та Національну академію державного управління. Він є доктор юридичних наук.

З 2011 до 2013 року – заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-2014 рр. – заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 року до 2016-го – виконавчий директор підприємства "Український державний центр радіочастот". З 2016 року – радник генерального директора ДП "Український державний центр радіочастот".

За інформацією херсонського ресурсу "Міст", Янушевича у 2014 році було люстровано. Крім того, "Дзеркало тижня" повідомляє, що раніше він "користувався особливою довірою" колишнього прем'єра Миколи Азарова, а також мав тісні дружні стосунки з його сином.

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