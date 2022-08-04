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Арештували майно екснардепа-колаборанта на 150 мільйонів

Роман ПетренкоЧетвер, 4 серпня 2022, 18:27
фото з ФБ балицького

Правоохоронці наклали арешт на майно колишнього народного депутата від "Опоблоку" та ексрегіонала Євгена Балицького.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Накладено арешт на майно (у тому числі 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській обл.) та корпоративні права, які належать Балицькому та його сім’ї на загальну суму понад 149 млн грн".

Деталі: СБУ встановила, що колаборант Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію.

Внаслідок цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів та зернових терміналів на окупованій росіянами території Запорізької області.

 

Нагадаємо: Балицький допомагав окупантам – йому оголосили про підозру.

Також СБУ встановила зрадників, які допомогли РФ викрасти понад 650 тис. тонн українського зерна з тимчасово окупованої Херсонщини і Запоріжжя. Серед них – Балицький.

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Теми: Верховна РадаколабораціядержзрадаСБУ
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