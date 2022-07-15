Росія замість мобілізації готує "добробати" - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії розпочали приховану мобілізацію, формуючи так звані "добровольчі батальйони".

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "На Росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані добровольчі батальйони".

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Деталі: За його словами, щоб компенсувати людські втрати на війні, у Росії до служби залучають в'язнів, які були засуджені за кримінальними статтями.

Що цьому передувало:

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запевнив, що мобілізації в Росії не очікується і що ядерний удар з боку РФ можливий лише як відповідь.

Українська розвідка встановила, що в Росії проводять заходи із прихованої мобілізації колишніх військовослужбовців, безробітних та російських "казаків" із південних областей.