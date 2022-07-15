Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія замість мобілізації готує "добробати" - Данілов

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 16:44
Росія замість мобілізації готує добробати - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії розпочали приховану мобілізацію, формуючи так звані "добровольчі батальйони".

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "На Росії запущений маховик прихованої мобілізації. Грошове забезпечення для контрактників збільшено до 4 тисяч доларів. Створюються так звані добровольчі батальйони".

Реклама:

Деталі: За його словами, щоб компенсувати людські втрати на війні, у Росії до служби залучають в'язнів, які були засуджені за кримінальними статтями. 

Що цьому передувало: 

  • Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запевнив, що мобілізації в Росії не очікується і що ядерний удар з боку РФ можливий лише як відповідь.
  • Українська розвідка встановила, що в Росії проводять заходи із прихованої мобілізації колишніх військовослужбовців, безробітних та російських "казаків" із південних областей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДаніловмобілізаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Данілов
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Останні новини
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
Усі новини...
Реклама: