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Гайдай: "ЛНР" перетворюється на "ЖНР" – "жіночу народну республіку"

Ірина БалачукСереда, 20 липня 2022, 16:10
Сергій Гайдай. Фото з Telegram

На Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому на передову відправляють навіть студентів та літніх людей. 

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram 

Пряма мова: "Луганська народна республіка" через примусову мобілізацію перетворюється на "жіночу народну республіку" – на передову ворог направляє студентів останніх курсів та людей майже пенсійного віку". 

Деталі: Гайдай додав, що бої в області ще тривають, через що окупантам не вдається здійснити наступ на Бахмут. 

За його словами, з Білогорівки та Верхньокам’янки евакуація зараз неможлива через постійні обстріли, а в боях за Сєвєродонецьк та Гірську громаду росіяни зазнали великих втрат.

Передісторія: 

  • У березні український Генштаб вперше повідомив, що росіяни змушені розпочати приховану мобілізацію у віддалених регіонах Росії. Стало відомо, що Росія також почала мобілізувати людей на окупованих територіях Донбасу і у Криму. 
  • У липні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії розпочали приховану мобілізацію, формуючи так звані "добровольчі батальйони".

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Теми: Луганська областьЛНРвійна
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