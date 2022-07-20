Гайдай: "ЛНР" перетворюється на "ЖНР" – "жіночу народну республіку"

На Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому на передову відправляють навіть студентів та літніх людей.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Луганська народна республіка" через примусову мобілізацію перетворюється на "жіночу народну республіку" – на передову ворог направляє студентів останніх курсів та людей майже пенсійного віку".

Деталі: Гайдай додав, що бої в області ще тривають, через що окупантам не вдається здійснити наступ на Бахмут.

За його словами, з Білогорівки та Верхньокам’янки евакуація зараз неможлива через постійні обстріли, а в боях за Сєвєродонецьк та Гірську громаду росіяни зазнали великих втрат.

Передісторія:

У березні український Генштаб вперше повідомив, що росіяни змушені розпочати приховану мобілізацію у віддалених регіонах Росії. Стало відомо, що Росія також почала мобілізувати людей на окупованих територіях Донбасу і у Криму.

У липні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії розпочали приховану мобілізацію, формуючи так звані "добровольчі батальйони".