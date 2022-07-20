Гайдай: "ЛНР" перетворюється на "ЖНР" – "жіночу народну республіку"
Середа, 20 липня 2022, 16:10
На Луганщині лишилося мало чоловіків призовного віку, тому на передову відправляють навіть студентів та літніх людей.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова: "Луганська народна республіка" через примусову мобілізацію перетворюється на "жіночу народну республіку" – на передову ворог направляє студентів останніх курсів та людей майже пенсійного віку".
Деталі: Гайдай додав, що бої в області ще тривають, через що окупантам не вдається здійснити наступ на Бахмут.
За його словами, з Білогорівки та Верхньокам’янки евакуація зараз неможлива через постійні обстріли, а в боях за Сєвєродонецьк та Гірську громаду росіяни зазнали великих втрат.
Передісторія:
- У березні український Генштаб вперше повідомив, що росіяни змушені розпочати приховану мобілізацію у віддалених регіонах Росії. Стало відомо, що Росія також почала мобілізувати людей на окупованих територіях Донбасу і у Криму.
- У липні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії розпочали приховану мобілізацію, формуючи так звані "добровольчі батальйони".
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