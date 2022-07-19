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Кім виклав інструкцію, як здавати корегувальників вогню

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 15:08
Віталій Кім. Фото УП

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про корегувальників вогню окупантів.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Про винагороду за корегувальників вогню.

Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь військових РФ та допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку – 100otkima@gmail.com".

Деталі: Кім просить у листі вказати:

  • Дані особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу),
  • Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим Росії,
  • ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.

За словами Кіма, після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, громадяни, які допомагають оберігати Миколаївщину від обстрілів, отримають винагороду у $100.

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області.
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що на найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача буде розглянуто питання боротьби із корегувальниками ворожого вогню.

Теми: Миколаївська областьвійна
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