Кім виклав інструкцію, як здавати корегувальників вогню
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про корегувальників вогню окупантів.
Джерело: Кім у Telegram
Пряма мова голови ОВА: "Про винагороду за корегувальників вогню.
Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь військових РФ та допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку – 100otkima@gmail.com".
Деталі: Кім просить у листі вказати:
- Дані особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу),
- Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим Росії,
- ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.
За словами Кіма, після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, громадяни, які допомагають оберігати Миколаївщину від обстрілів, отримають винагороду у $100.
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Передісторія:
- Раніше голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що на найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача буде розглянуто питання боротьби із корегувальниками ворожого вогню.