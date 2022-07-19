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Кім виклав інструкцію, як здавати корегувальників вогню

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 15:08
Кім виклав інструкцію, як здавати корегувальників вогню
Віталій Кім. Фото УП

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про корегувальників вогню окупантів.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Про винагороду за корегувальників вогню.

Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь військових РФ та допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку – 100otkima@gmail.com".

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Деталі: Кім просить у листі вказати:

  • Дані особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу),
  • Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим Росії,
  • ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.

За словами Кіма, після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, громадяни, які допомагають оберігати Миколаївщину від обстрілів, отримають винагороду у $100.

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Передісторія: 

  • Раніше голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області.
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що на найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача буде розглянуто питання боротьби із корегувальниками ворожого вогню.

Теми: Миколаївська областьвійна
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