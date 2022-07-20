Миколаїв закриють для "відлову" колаборантів і зрадників

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що обласний центр закриють на якись час для нейтралізації колаборантів та зрадників.

Джерело: Кім у Telegram

Деталі: За словами голови ОВА, від минулого дня – 19 липня - надійшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників. Зараз влада їх обробляє та перевіряє інформацію.

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Пряма мова: "Щодо закриття міста Миколаєва. Це планується за тиждень-два. Якраз закінчаться жнива та ми відпрацюємо максимально всі дані.

Місто закриємо на день чи два. Про це разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Та відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо".

Що передувало: Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про корегувальників вогню окупантів.

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За словами Кіма, після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, громадяни, які допомагають оберігати Миколаївщину від обстрілів, отримають винагороду у $100.

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