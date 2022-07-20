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Миколаїв закриють для "відлову" колаборантів і зрадників

Валентина РоманенкоСереда, 20 липня 2022, 11:08
Віталій Кім. фото УП

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що обласний центр закриють на якись час для нейтралізації колаборантів та зрадників.

Джерело: Кім у Telegram

Деталі: За словами голови ОВА, від минулого дня – 19 липня - надійшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників. Зараз влада їх обробляє та перевіряє інформацію.

Пряма мова: "Щодо закриття міста Миколаєва. Це планується за тиждень-два. Якраз закінчаться жнива та ми відпрацюємо максимально всі дані.

Місто закриємо на день чи два. Про це разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Та відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо".

Що передувало: Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про корегувальників вогню окупантів.

За словами Кіма, після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, громадяни, які допомагають оберігати Миколаївщину від обстрілів, отримають винагороду у $100.

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Теми: Миколаїв
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