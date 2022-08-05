Путін взяв на зустріч із Ердоганом Кадирова: серед тем – війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін 5 серпня в Сочі зустрічається зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом, в складі російської делегації прибув також голова Чечні Рамзан Кадиров.
Джерело: Радіо Свобода, ТАСС, Ви слухали маяк у Telegram
Деталі: Сторони вже прибули до чорноморського курорту.
Путін взяв на зустріч із Ердоганом Кадирова: говоритимуть про війну в Україні. Відео з Telegram-каналу Вы слушали маяк pic.twitter.com/UHqdYkzgIQ— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 5, 2022
Очікується, що темами, які домінуватимуть на переговорах, будуть припинення війни Росії в Україні та перспектива турецького наступу в Сирії.
Зустріч Ердогана і Путіна віч-на-віч запланована на 15:00, після цього відбудуться переговори у складі делегацій.
Повідомляється, що пресконференцію Путіна та Ердогана скасували через графік турецького лідера, але російські організатори все одно підготували зал – на випадок, якщо президенти передумають.
Передісторія:
- 26 липня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 5 серпня зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити війну проти України.
- Прессекратар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін та Ердоган у Сочі мають намір обговорити військово-технічне співробітництво.