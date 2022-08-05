Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін взяв на зустріч із Ердоганом Кадирова: серед тем – війна в Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 15:18
Ердоган і Путін на зустрічі 19 липня. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін 5 серпня в Сочі зустрічається зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом, в складі російської делегації прибув також голова Чечні Рамзан Кадиров.

Джерело: Радіо Свобода, ТАСС, Ви слухали маяк у Telegram

Деталі: Сторони вже прибули до чорноморського курорту. 

Очікується, що темами, які домінуватимуть на переговорах, будуть припинення війни Росії в Україні та перспектива турецького наступу в Сирії.

Зустріч Ердогана і Путіна віч-на-віч запланована на 15:00, після цього відбудуться переговори у складі делегацій.

Повідомляється, що пресконференцію Путіна та Ердогана скасували через графік турецького лідера, але російські організатори все одно підготували зал – на випадок, якщо президенти передумають.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: РосіяПутінЕрдоганКадиров
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно

МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела

фотоРозслідувачі Bellingcat ідентифікували окупанта, який катував і стратив українського бійця

Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором

Подоляк: Кремль проводить приховану мобілізацію у два способи

Усі новини...
Росія
Країни ЄС остаточно затвердили план зниження попиту на газ на 15% взимку
Посольство Латвії зупинило видачу віз росіянам, крім "похоронних"
Кремль радить не чекати на дзвінок Путіна й Макрона: Франція – не друг
Останні новини
01:05
Росіяни обстріляли Харків, лунали вибухи
00:38
Доба на Сумщині: Понад 60 прильотів, поранена людина
23:47
Радянський танк в естонській Нарві третій день патрулюють місцеві – щоб не перенесли
23:26
Польська Amnesty International засудила дії РФ в Україні після скандального звіту організації
23:08
Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно
23:01
Зеленський: Уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень
22:42
Обстріл ЗАЕС: Зеленський вимагає санкції проти "Росатома" через ядерні загрози
22:24
Економічні новини 5 серпня: перший караван вийшов з українських портів, НБУ скасовує ліцензії обмінникам
22:21
США готують для України пакет військової допомоги на $1 млрд – ЗМІ
22:14
УЄФА оштрафував "Фенербахче" за поведінку вболівальників на матчі з "Динамо"
Усі новини...