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Путін взяв на зустріч із Ердоганом Кадирова: серед тем – війна в Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 15:18
Путін взяв на зустріч із Ердоганом Кадирова: серед тем – війна в Україні
Ердоган і Путін на зустрічі 19 липня. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін 5 серпня в Сочі зустрічається зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом, в складі російської делегації прибув також голова Чечні Рамзан Кадиров.

Джерело: Радіо Свобода, ТАСС, Ви слухали маяк у Telegram

Деталі: Сторони вже прибули до чорноморського курорту. 

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Очікується, що темами, які домінуватимуть на переговорах, будуть припинення війни Росії в Україні та перспектива турецького наступу в Сирії.

Зустріч Ердогана і Путіна віч-на-віч запланована на 15:00, після цього відбудуться переговори у складі делегацій.

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Повідомляється, що пресконференцію Путіна та Ердогана скасували через графік турецького лідера, але російські організатори все одно підготували зал – на випадок, якщо президенти передумають.

Передісторія: 

Теми: РосіяПутінЕрдоганКадиров
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