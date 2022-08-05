Путін взяв на зустріч із Ердоганом Кадирова: серед тем – війна в Україні

Ердоган і Путін на зустрічі 19 липня. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін 5 серпня в Сочі зустрічається зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом, в складі російської делегації прибув також голова Чечні Рамзан Кадиров.

Джерело: Радіо Свобода, ТАСС, Ви слухали маяк у Telegram

Деталі: Сторони вже прибули до чорноморського курорту.

Путін взяв на зустріч із Ердоганом Кадирова: говоритимуть про війну в Україні. Відео з Telegram-каналу Вы слушали маяк pic.twitter.com/UHqdYkzgIQ August 5, 2022

Очікується, що темами, які домінуватимуть на переговорах, будуть припинення війни Росії в Україні та перспектива турецького наступу в Сирії.

Зустріч Ердогана і Путіна віч-на-віч запланована на 15:00, після цього відбудуться переговори у складі делегацій.

Повідомляється, що пресконференцію Путіна та Ердогана скасували через графік турецького лідера, але російські організатори все одно підготували зал – на випадок, якщо президенти передумають.

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