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Путін та Ердоган у Сочі будуть говорити про військово-технічну співпрацю – Кремль

"Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 13:21
Фото, пресслужба Кремля

Прессекратар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у Сочі мають намір обговорити військово-технічне співробітництво.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Військово-технічна співпраця між двома країнами постійно перебуває на порядку денному. І сам той факт, що в такій чутливій сфері розвивається наша взаємодія, це говорить про те, що загалом весь комплекс наших взаємовідносин перебуває на дуже високому рівні".

Деталі: Відповідаючи на питання щодо прохання Путіна залучити Росію до виробництва безпілотників Bayraktar, Пєсков зазначив, що  "під час нещодавніх контактів двох президентів тема ВТС у різних вимірах торкалася".

Що було раніше:

  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 5 серпня зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити війну проти України.
  • 26 липня CNN Türk повідомляло, що Путін просив турецького лідера допомогти відкрити завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar.

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Теми: ЕрдоганПутінвійна
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