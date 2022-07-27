Путін та Ердоган у Сочі будуть говорити про військово-технічну співпрацю – Кремль

Прессекратар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у Сочі мають намір обговорити військово-технічне співробітництво.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Військово-технічна співпраця між двома країнами постійно перебуває на порядку денному. І сам той факт, що в такій чутливій сфері розвивається наша взаємодія, це говорить про те, що загалом весь комплекс наших взаємовідносин перебуває на дуже високому рівні".

Деталі: Відповідаючи на питання щодо прохання Путіна залучити Росію до виробництва безпілотників Bayraktar, Пєсков зазначив, що "під час нещодавніх контактів двох президентів тема ВТС у різних вимірах торкалася".

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