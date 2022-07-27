Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін та Ердоган у Сочі будуть говорити про військово-технічну співпрацю – Кремль

"Українська правда"Середа, 27 липня 2022, 13:21
Путін та Ердоган у Сочі будуть говорити про військово-технічну співпрацю – Кремль
Фото, пресслужба Кремля

Прессекратар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у Сочі мають намір обговорити військово-технічне співробітництво.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Військово-технічна співпраця між двома країнами постійно перебуває на порядку денному. І сам той факт, що в такій чутливій сфері розвивається наша взаємодія, це говорить про те, що загалом весь комплекс наших взаємовідносин перебуває на дуже високому рівні".

Реклама:

Деталі: Відповідаючи на питання щодо прохання Путіна залучити Росію до виробництва безпілотників Bayraktar, Пєсков зазначив, що  "під час нещодавніх контактів двох президентів тема ВТС у різних вимірах торкалася".

Що було раніше:

  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 5 серпня зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити війну проти України.
  • 26 липня CNN Türk повідомляло, що Путін просив турецького лідера допомогти відкрити завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЕрдоганПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Ердоган
Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ
Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається
Ердоган заявив, що відновлення "зернової угоди" залежить від виконання Заходом своїх "обіцянок"
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: