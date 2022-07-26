Ердоган планує зустрітися з Путіним: обговорять Україну
Вівторок, 26 липня 2022, 16:55
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 5 серпня зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити війну проти України.
Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости", ANADOLU
Деталі: Ердоган у п'ятницю відвідає Сочі з одноденним візитом.
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Повідомляється, що Ердоган збирається до Сочі, щоб обговорити з Путіним ситуацію в Україні та "продуктову угоду".
Інформацію підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Після обстрілу Росією порту Одеси ракетами "Калібр" вранці 23 липня генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш виступив із заявою, у якій беззастережно засуджує атаку.
- осол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Також засудили атаку ЄС та низка окремих країн-членів.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після обстрілу російськими військами порту в Одесі й далі очікує від усіх учасників "зернової угоди" дотримання своїх зобов’язань.
- Натомість у Кремлі заявили, що ракетний удар по порту Одеси був спрямований на військову інфраструктуру і жодним чином не впливає на домовленості щодо вивезення зерна.
Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.
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