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Ердоган планує зустрітися з Путіним: обговорять Україну

Альона Мазуренко Вівторок, 26 липня 2022, 16:55
Ердоган планує зустрітися з Путіним: обговорять Україну
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 5 серпня зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити війну проти України.

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости", ANADOLU

Деталі: Ердоган у п'ятницю відвідає Сочі з одноденним візитом.

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Повідомляється, що Ердоган збирається до Сочі, щоб обговорити з Путіним ситуацію в Україні та "продуктову угоду".

Інформацію підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо:

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  • Після обстрілу Росією порту Одеси ракетами "Калібр" вранці 23 липня генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш виступив із заявою, у якій беззастережно засуджує атаку.
  • осол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Також засудили атаку ЄС та низка окремих країн-членів.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після обстрілу російськими військами порту в Одесі й далі очікує від усіх учасників "зернової угоди" дотримання своїх зобов’язань.
  • Натомість у Кремлі заявили, що ракетний удар по порту Одеси був спрямований на військову інфраструктуру і жодним чином не впливає на домовленості щодо вивезення зерна.

Детальніше про підписані у Стамбулі домовленості щодо зерна - у новому відео "ЄвроПравди", а також у статті: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Читайте також: Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ

Теми: ПутінЕрдоганТуреччинаРосія
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