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У Львові деколонізували перші вулиці: з'явилися Чорнобаївська і Херсонська

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 15:25
У Львові деколонізували перші вулиці: з'явилися Чорнобаївська і Херсонська
Фото из відкритих джерел

У Львові в рамках деколонізації перейменували перші вісім вулиць із 53 схвалених робочою групою.

Джерело: голова робочої групи з перейменування вулиць у Львівській міській територіальній громаді Андрій Москаленко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Москаленка: "Робоча група проаналізувала понад 100 різних звернень (пропозицій). На сесії міськради ми визначили, що 53 вулиці з цього списку будуть деколонізовані...

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На попередній сесії міської ради ми вирішили перейменувати перші вісім вулиць, таблички з новими назвами вулиць вже розміщуються в нашому місті".

Деталі: Москаленко навів кілька прикладів перейменувань: Некрасова перейменована на честь героя, поета, громадського активіста Юрія Руфа, Брюллова тепер має ім'я Ірини Калинець, яка заснувала музей терору, що розміщений на цій вулиці, Дагестанська стала Гостомельською, з'явилися нові назви вулиць Чорнобаївська, Херсонська.

Голова робочої групи розповів, що процес перейменування вулиць включає процедуру громадського обговорення на сайті міськради. За його словами наступного тижня буде ухвалено фінальне рішення щодо решти вулиць.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Про початок дерусифікації вулиць у Львові заявив мер Андрій Садовий у квітні.  

Теми: ЛьвівРосіядекомунізація
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