Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Львівські вулиці також дерусифікують

Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 15:42
Львівські вулиці також дерусифікують

У Львові змінять назви вулиць, які стосуються Росії, повідомив мер Андрій Садовий.

Джерело: Садовий у Facebook

Деталі: У Львові вулиці з "російськими" назвами планують перейменувати у травні. Зараз над перейменуванням працює спеціальна комісія.

Реклама:

У Львові ініціювали перейменувати понад 30 вулиць, названих іменами російських діячів та місцевостей сучасної РФ.

Пряма мова Садового: "Ця комісія спільно з професурою, з науковцями аналізує всі назви вулиць, які нам треба відкоригувати. Але це треба робити з розумом. Тому що вже на деякі назви вулиць є по 4-5 варіантів, як вони мають називатися.

Ми в травні, на День міста, маємо традицію давати нові назви чи перейменування. Якраз ця робоча група до травня закінчить свою роботу, і ми приймемо рішення. Але не так, щоб через 5-10 років знов щось міняти, а щоб воно було на наступні 100 років".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які носять назви російських діячів.

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у місті дуже багато вулиць, які мають назви, пов'язані з Росією, і які треба перейменувати.

Теми: ЛьвівСадовийдекомунізаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Львів
Забагато впевненої краси: у Львові сперечаються про оголену жіночу скульптуру у Стрийському парку
У Львові дітям, батьки яких загинули на війні, щорічно виплачуватимуть 50 тисяч грн
У Львові обстежать всі балкони будинків
Останні новини
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: