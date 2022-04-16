Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Львівські вулиці також дерусифікують

Роман ПетренкоСубота, 16 квітня 2022, 15:42

У Львові змінять назви вулиць, які стосуються Росії, повідомив мер Андрій Садовий.

Джерело: Садовий у Facebook

Деталі: У Львові вулиці з "російськими" назвами планують перейменувати у травні. Зараз над перейменуванням працює спеціальна комісія.

У Львові ініціювали перейменувати понад 30 вулиць, названих іменами російських діячів та місцевостей сучасної РФ.

Пряма мова Садового: "Ця комісія спільно з професурою, з науковцями аналізує всі назви вулиць, які нам треба відкоригувати. Але це треба робити з розумом. Тому що вже на деякі назви вулиць є по 4-5 варіантів, як вони мають називатися.

Ми в травні, на День міста, маємо традицію давати нові назви чи перейменування. Якраз ця робоча група до травня закінчить свою роботу, і ми приймемо рішення. Але не так, щоб через 5-10 років знов щось міняти, а щоб воно було на наступні 100 років".

Нагадаємо: В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які носять назви російських діячів.

ВІДЕО ДНЯ

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у місті дуже багато вулиць, які мають назви, пов'язані з Росією, і які треба перейменувати.

Теми: ЛьвівСадовийдекомунізаціяРосія
Головне сьогодні

Росіяни скаржаться в соцмережах, що їхні родичі "зникли" на крейсері "Москва"

Зеленський вимагає нових санкцій за "рубльову окупацію" півдня України

На "Москві" загинуло близько 40 людей, багато поранених із відірваними кінцівками – мати матроса

У Мінцифрі радять не говорити про війська РФ з родичами на окупованих територіях

Ворог штурмує і бомбить Маріуполь, частково блокує Харків і готує провокації - зведення

Із каналу з відео "Союзмультфільму" зник мультик про "Нептун" і фашистський есмінець з буквою Z

Усі новини...
Львів
Львівські десантники заявили про звільнення кількох населених пунктів на півдні
На Львівщині скоротили комендантський час
Львів: облаштовують перше контейнерне містечко для переселенців
Останні новини
07:26
У Німеччині відкрили понад 140 справ за схвалення війни Росії проти України
06:50
Зведення Генштабу: Росіяни марно намагалися закріпитися на Луганщині
06:00
Вперше за час війни з Польщі в Україну в'їхало більше людей, аніж виїхало
05:23
Графік евакуаційних потягів на 18 квітня
03:45
УЗ: Для в'їзду в ЄС треба мати закордонний паспорт
02:40
Зеленський нагородив 836 захисників України
02:00
Росіяни стріляли по Дніпропетровщині, є загиблий
01:21
На Луганщині людей закликають евакуюватися, поки є шанс: Цей тиждень може багато вирішити
00:49
ВіДЕОМаріуполь: На "Азовсталі" ховаються цивільні без води і їжі
00:26
Пропаганда у вишах РФ: лекції про "бандерівців" замість геоботаніки, Z на фасадах
Усі новини...