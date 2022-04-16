Львівські вулиці також дерусифікують

У Львові змінять назви вулиць, які стосуються Росії, повідомив мер Андрій Садовий.

Джерело: Садовий у Facebook

Деталі: У Львові вулиці з "російськими" назвами планують перейменувати у травні. Зараз над перейменуванням працює спеціальна комісія.

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У Львові ініціювали перейменувати понад 30 вулиць, названих іменами російських діячів та місцевостей сучасної РФ.

Пряма мова Садового: "Ця комісія спільно з професурою, з науковцями аналізує всі назви вулиць, які нам треба відкоригувати. Але це треба робити з розумом. Тому що вже на деякі назви вулиць є по 4-5 варіантів, як вони мають називатися.

Ми в травні, на День міста, маємо традицію давати нові назви чи перейменування. Якраз ця робоча група до травня закінчить свою роботу, і ми приймемо рішення. Але не так, щоб через 5-10 років знов щось міняти, а щоб воно було на наступні 100 років".

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Нагадаємо: В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які носять назви російських діячів.

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у місті дуже багато вулиць, які мають назви, пов'язані з Росією, і які треба перейменувати.