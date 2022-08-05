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РосЗМІ: колаборанта Сальдо відвезли до Криму, він у комі

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 16:20
ВОЛОДИМИР САЛЬДО. ФОТО: FACEBOOK

Призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ.

Джерело: РБК, Telegram-канал Baza

Деталі: Повідомляється, що Сальдо збираються перевезти спецбортом із Криму до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше.  

Зараз стан зрадника оцінюється як важкий, лікарі підозрюють, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, Сальдо міг перенести інсульт.

Що було раніше:

  • 4 серпня Сальдо заявив, що лягає до лікарні, а своє "повноваження" передає "виконуючому обов’язків" Сергію Єлісєєву.
  • У липні представники окупаційної "влади" Херсонської області заявили про запобігання замаху на Сальдо.

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Теми: війнаХерсонська областьокупаціяРосія
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