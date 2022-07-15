Окупанти обстрілюють Нікополь із ракетних комплексів на ЗАЕС – "Енергоатом"

Російські окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.

Джерело: президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Що стосується Запорізької АЕС: ситуація там дуже напружена, і з кожним днем вона стає все більш напруженою.

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Туди завозиться техніка окупантів, зокрема ракетні комплекси, з яких вже є обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя".

Деталі: За словами голови "Енергоатому", на майданчику станції, як і раніше, перебувають до 500 російських солдатів, які контролюють її периметр, також на ЗАЕС присутні важка техніка, зброя та вибухівка окупантів.

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