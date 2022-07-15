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Окупанти обстрілюють Нікополь із ракетних комплексів на ЗАЕС – "Енергоатом"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 23:39
ЗАЕС, фото Getty Images

Російські окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.

Джерело: президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Що стосується Запорізької АЕС: ситуація там дуже напружена, і з кожним днем вона стає все більш напруженою.

Туди завозиться техніка окупантів, зокрема ракетні комплекси, з яких вже є обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя".

Деталі: За словами голови "Енергоатому", на майданчику станції, як і раніше, перебувають до 500 російських солдатів, які контролюють її периметр, також на ЗАЕС присутні важка техніка, зброя та вибухівка окупантів.

Передісторія:

  • 4 березня російські війська захопили територію Запорізької атомної електростанції, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
  • В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.
  • На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.

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Теми: ЗАЕСЗапорізька область
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