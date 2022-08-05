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Обстріл ЗАЕС: Зеленський вимагає санкції проти "Росатома" через ядерні загрози

Мазуренко Альона П'ятниця, 5 серпня 2022, 22:42

Після обстрілів окупантів Запорізької АЕС президент Володимир Зеленський вимагає, аби проти російської атомної галузі застосували жорсткі санкції.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору.

Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатома" до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки.

Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
  • Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

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Теми: ЗАЕСРосіяЗеленськийсанкції
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