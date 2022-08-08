Херсонщина: Росіяни намагаються купити голоси для псевдореферендуму

Окупанти пропонують жителям окупованої Херсонщини 10 тис. рублів за голос на псевдореферендумі.

Джерело: Херсонська ОДА

Дослівно: "Окупанти хочуть "купити" голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють отримати матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів".

Деталі: Зазначається, що також окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди.

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