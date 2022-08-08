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Херсонщина: Росіяни намагаються купити голоси для псевдореферендуму

Анастасія КалатурПонеділок, 8 серпня 2022, 03:15
ФОТО: GETTY

Окупанти пропонують жителям окупованої Херсонщини 10 тис. рублів за голос на псевдореферендумі.

Джерело: Херсонська ОДА

Дослівно: "Окупанти хочуть "купити" голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють отримати матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів".

Деталі: Зазначається, що також  окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що росіяни провалюють збір паспортних даних на тимчасово окупованих територіях, тому збільшують масштаби підкупу населення, створюючи соціальну кризу і потім видаючи   одноразові виплати 10 тис. рублів в обмін на паспорт.
  • На Херсонщині окупанти  створили для проведення "референдуму щодо входження до складу РФ" "виборчу комісію".  "Референдум" планується провести 11 вересня.

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Теми: Херсонська областьвійнаокупаціяреферендум
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