Херсонщина: Росіяни намагаються купити голоси для псевдореферендуму

Окупанти пропонують жителям окупованої Херсонщини 10 тис. рублів за голос на псевдореферендумі.

Джерело: Херсонська ОДА

Дослівно: "Окупанти хочуть "купити" голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють отримати матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів".

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Деталі: Зазначається, що також окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що росіяни провалюють збір паспортних даних на тимчасово окупованих територіях, тому збільшують масштаби підкупу населення, створюючи соціальну кризу і потім видаючи одноразові виплати 10 тис. рублів в обмін на паспорт.

На Херсонщині окупанти створили для проведення "референдуму щодо входження до складу РФ" "виборчу комісію". "Референдум" планується провести 11 вересня.