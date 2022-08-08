Херсонщина: Росіяни намагаються купити голоси для псевдореферендуму
Понеділок, 8 серпня 2022, 03:15
Окупанти пропонують жителям окупованої Херсонщини 10 тис. рублів за голос на псевдореферендумі.
Джерело: Херсонська ОДА
Дослівно: "Окупанти хочуть "купити" голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють отримати матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів".
Реклама:
Деталі: Зазначається, що також окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що росіяни провалюють збір паспортних даних на тимчасово окупованих територіях, тому збільшують масштаби підкупу населення, створюючи соціальну кризу і потім видаючи одноразові виплати 10 тис. рублів в обмін на паспорт.
- На Херсонщині окупанти створили для проведення "референдуму щодо входження до складу РФ" "виборчу комісію". "Референдум" планується провести 11 вересня.
ВІДЕО ДНЯ