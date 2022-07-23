Окупанти Херсонщини теж створили "виборчком" – готуються до "референдуму"

В окупованій росіянами Херсонській області після "колег" із Запоріжжя також створили "виборчком" до "референдуму"

Джерело: ТАСС, "Медуза"

Деталі: Окупанти Херсонщини повідомили, що "виборчу комісію" створили для проведення "референдуму щодо входження до складу РФ".

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До так званого "виборчкому" увійдуть 7 осіб.

ЗМІ пишуть, що "референдуми" хочуть провести 11 вересня.

Передісторія: Раніше 23 липня окупанти у Запорізькій області створили "виборчу комісію" для проведення так званого "референдуму".