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Окупанти Херсонщини теж створили "виборчком" – готуються до "референдуму"

Роман ПетренкоСубота, 23 липня 2022, 21:03
Окупанти Херсонщини теж створили виборчком – готуються до референдуму
ФОТО МІСЬКРАДИ ХЕРСОНА

В окупованій росіянами Херсонській області після "колег" із Запоріжжя також створили "виборчком" до "референдуму"

Джерело: ТАСС, "Медуза"

Деталі: Окупанти Херсонщини повідомили, що "виборчу комісію" створили для проведення "референдуму щодо входження до складу РФ".

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До так званого "виборчкому" увійдуть 7 осіб.

ЗМІ пишуть, що "референдуми" хочуть провести 11 вересня.

Передісторія: Раніше 23 липня окупанти у Запорізькій області створили "виборчу комісію" для проведення так званого "референдуму".

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Теми: Херсонська областьокупаціяРосіяпропаганда
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