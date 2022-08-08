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Українські захисники збили чотири ворожі ракети "Калібр"

"Українська правда"Понеділок, 8 серпня 2022, 14:00
Збита ракета, Повітряне командування "Центр"

Вранці 8 серпня українська ППО збила чотири російські крилаті ракети типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook та Повітряне командування "Південь" у Facebook 

Дослівно: "Сьогодні 8 серпня близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу Калібр з акваторії Чорного моря. Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування Південь, решта три – ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування Центр".

 

Нагадаємо: 

  • 23 липня ворог обстріляв Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".
  • До цього протиповітряна оборона України збила на Хмельниччині три ворожі ракети типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

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Теми: Одеська областьОдесавійна
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