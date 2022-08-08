Українські захисники збили чотири ворожі ракети "Калібр"
Понеділок, 8 серпня 2022, 14:00
Вранці 8 серпня українська ППО збила чотири російські крилаті ракети типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook та Повітряне командування "Південь" у Facebook
Дослівно: "Сьогодні 8 серпня близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу Калібр з акваторії Чорного моря. Одну ракету знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування Південь, решта три – ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування Центр".
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