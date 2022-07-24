ППО збила 3 російські ракети "Калібр" над Хмельниччиною

Протиповітряна оборона України збила на Хмельниччині три ворожі ракети, випущені з акваторії Чорного моря.

Джерело: Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Близько 9:00 24 липня російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.

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Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''".

Що передувало: Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про вибухи в області. Він попередив місцевих мешканців, що працює ППО і закликав залишатись в укриттях.