Для удару по Вінниччині 7 серпня РФ використала найновішу зброю - "Кинджали"

Для удару 7 серпня по військових об’єктах у Вінницькій області російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал".

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повітряники пояснюють, що основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

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Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено всього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год.

Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Дослівно: "Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

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Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях".

Що передувало: Ввечері 7 серпня російські загарбники в свій спосіб "привітали" Повітряні сили України із професійним святом: завдали ракетних ударів по військових об’єктах у Вінницькій області. Повідомлялось, що є постраждалі.

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