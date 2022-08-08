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Для удару по Вінниччині 7 серпня РФ використала найновішу зброю - "Кинджали"

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 серпня 2022, 12:59
Кинджал (гіперзвуковий ракетний комплекс). ілюстративне фото

Для удару 7 серпня по військових об’єктах у Вінницькій області російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал".

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повітряники пояснюють, що основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено всього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год.

Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.

Дослівно: "Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Ввечері 7 серпня російські загарбники в свій спосіб "привітали" Повітряні сили України із професійним святом: завдали ракетних ударів по військових об’єктах у Вінницькій області. Повідомлялось, що є постраждалі.

Читайте також: Росіяни бомблять Україну. Яке нове озброєння використовує РФ проти наших дітей, жінок та військових

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Теми: Вінницявійна
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